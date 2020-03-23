2020-03-23T12:52:31+03:00
Звезды

На Куликовом поле в Тульской области впервые пройдут глубинные поиски

Тульская археологическая экспедиция государственного музея-заповедника организует глубинные поиски артефактов на месте битвы
Игорь КОПЫТОВ
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На Куликовом поле в Тульской области впервые пройдут глубинные поискиНа Куликовом поле в Тульской области впервые пройдут глубинные поискиФото: Игорь КОПЫТОВ
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Абсолютно точное место, где когда-то прошло знаменитое массовое сражение, не установлено до сих пор. Трактовать старинные записи можно с вариациями в десятки километров. Всему виной и достаточно активная сельскохозяйственная деятельность в тех местах в начале ХХ века и малое количество находок. Последнее объясняли обычно тем, что металлические элементы упряжи, наконечники и прочее во времена Куликовской битвы были дорогими, и их подбирали после боя.

Вместе с тем, стоит копнуть поглубже – решили археологи музея-заповедника. Тем более что уже обнаружили на Куликовом поле четыре точки столкновения русских и золотоордынских войск. Глубинные поиски на этом месте пройдут впервые. Предполагается, что в местах, где в прошлые годы были сделаны находки, относящиеся к битве, будет спецтехникой снят верхний слой, раскоп обследуют металлоискателями и археологи дойдут до так называемого материка - уровня грунта, где нет свидетельств пребывания человека. Теоретически, артефакты могут находиться на глубине около метра и более.

ИСТОЧНИК KP.RU

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