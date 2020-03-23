23 Март 2020 2020-03-23T12:38:27+03:00

Предприятия оборонно-промышленного комплекса подключились к борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Тульской области Фото: соцсети

Одно из профилактических мероприятий – замер температуры на проходных – сегодня вызвал столпотворение на улице перед входом

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«Туламашзавод» внедрил «утренний фильтр», что существенно замедлило пропуск рабочих на территорию завода. В центре города у перекрестка улиц Советской и Мосина образовалась очередь. Об этом сообщали сами туляки в социальных сетях, попутно в комментариях удивляясь, почему замеры настолько медленные: «Ртутными что ли меряют?».

Напомним, в минувшую пятницу руководителей предприятий холдинговой компании АО «НПО «Высокоточные комплексы» призвали более активно подключиться к работе, связанной с распространением коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU