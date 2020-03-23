Расчистка реки Упы в Тульской области обойдется почти в 50 млн рублей
Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области ищет исполнителя на выполнение работ
Расчистка реки Упы в Тульской области обойдется почти в 50 млн рублейФото: Игорь КОПЫТОВ
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Работы должны будут проводиться в районе Одоева. Начало двухкилометрового участка расчистки находится в районе пересечения улиц Заводская и Ленина, а заканчивается у моста через Упу.
Подрядчику необходимо расчистить участок от иловых отложений, провести мероприятия по улучшению качества воды, увеличению пропускной способности реки, оздоровлению экологической и санитарной обстановки прибрежной зоны. Сами мероприятия рассчитаны на два года, до сентября 2021-го.
На эти цели из бюджета Тульской области выделено около 50 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU