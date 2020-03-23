В АО «АК «Туламашзавод» организовали утренний фильтр: утром на проходных собралась очередь

23 Март 2020 2020-03-23T13:22:11+03:00

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Утром соцcети облетели фотографии очереди, образовавшейся около проходных тульского предприятия.

Оказалось, что с 23 марта в АО «АК «Туламашзавод» действует утренний фильтр. Перед началом каждой смены фельдшеры заводского медпункта инфракрасным бесконтактным термометром контролируют температуру тела работников.

Если температура будет выше 37 градусов, работодатель обязан отправить его домой.А сотрудник должен сразу обратиться к врачу.

По данным медпункта, пока ни у кого из работников акционерной компании и дочерних обществ не зафиксировано повышенной температуры и других признаков болезни. Контроль температуры будет осуществляться до конца апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU