2020-03-23T13:22:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В АО «АК «Туламашзавод» организовали утренний фильтр: утром на проходных собралась очередь

Мероприятия проводятся для предотвращения распространения коронавируса в регионе
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ХолодовФото: Алексей Холодов
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Утром соцcети облетели фотографии очереди, образовавшейся около проходных тульского предприятия.

Оказалось, что с 23 марта в АО «АК «Туламашзавод» действует утренний фильтр. Перед началом каждой смены фельдшеры заводского медпункта инфракрасным бесконтактным термометром контролируют температуру тела работников.

Если температура будет выше 37 градусов, работодатель обязан отправить его домой.А сотрудник должен сразу обратиться к врачу.

По данным медпункта, пока ни у кого из работников акционерной компании и дочерних обществ не зафиксировано повышенной температуры и других признаков болезни. Контроль температуры будет осуществляться до конца апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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