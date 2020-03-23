Туляк из ревности избил деревянной палкой соперника
Сейчас в полиции устанавливают все причины и обстоятельства случившегося
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В ночь на субботу 39-летнего жителя посёлка Менделеевский избил неподалёку от его дома 48-летний мужчина. Потерпевший получил различные травмы головы и правой кисти. А затем обратился в полицию.
Предположительно, в этот момент мужчина был пьян. Сотрудники полиции выяснили, где вероятно находится подозреваемый. Тот признался в содеянном.
По имеющимся сведениям, злоумышленник избил потерпевшего деревянной палкой. Мотивом преступления стала ревность. Сейчас в полиции устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU