Туляк Александр Гетманский не вошел в призовую тройку на этапе Кубка мира
В турецкой Анталии он занял четвертое место этапа Кубка мира по международным шашкам
Туляк Александр Гетманский не вошел в призовую тройку на этапе Кубка мираФото: соцсети
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Игра велась по швейцарской системе. Гетмаскикй, набрав 12 очков из 18 возможных в 9 турах, лишь по второму дополнительному показателю уступил серебряному и бронзовому призерам — нидерландцу Яну Грунендайку и латвийцу Гунтису Валнерису.
Сейчас в общем зачете Кубка тульский шашист опустился на четвертую позицию с 438 очками.
ИСТОЧНИК KP.RU