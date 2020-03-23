2020-03-23T10:43:27+03:00
Спорт

Туляк Александр Гетманский не вошел в призовую тройку на этапе Кубка мира

В турецкой Анталии он занял четвертое место этапа Кубка мира по международным шашкам
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Туляк Александр Гетманский не вошел в призовую тройку на этапе Кубка мираТуляк Александр Гетманский не вошел в призовую тройку на этапе Кубка мираФото: соцсети
Изменить размер текста:

Игра велась по швейцарской системе. Гетмаскикй, набрав 12 очков из 18 возможных в 9 турах, лишь по второму дополнительному показателю уступил серебряному и бронзовому призерам — нидерландцу Яну Грунендайку и латвийцу Гунтису Валнерису.

Сейчас в общем зачете Кубка тульский шашист опустился на четвертую позицию с 438 очками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тульские приставы переходят на дистанционное взаимодействие с гражданами
Тульские храмы будут обязаны соблюдать требования, предъявляемые ситуацией с распространением коронавируса
На Куликовом поле в Тульской области впервые пройдут глубинные поиски
Предприятия оборонно-промышленного комплекса подключились к борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Тульской области
Расчистка реки Упы в Тульской области обойдется почти в 50 млн рублей
В АО «АК «Туламашзавод» организовали утренний фильтр: утром на проходных собралась очередь
Телекоммуникационная инфраструктура «Ростелекома» готова к устойчивой работе в условиях распространения коронавирусной инфекции
«Ростелеком» открывает тулякам доступ к цифровому сервису образования «Лицей»
Туляк из ревности избил деревянной палкой соперника
Туляк Александр Гетманский не вошел в призовую тройку на этапе Кубка мира
В Туле машина каршеринга въехала в такси и легковушку
В Тульской области завершился чемпионат России по бочча
АО «Тулагорводоканал» ограничил очное обслуживание клиентов из-за коронавируса
Ушел из жизни бывший защитник тульского «Арсенала» Михаил Юдин
В Тульской области за нарушения закрыли экспериментальный цех
Пятеро хоккеистов из Тульской области попали в состав юношеской сборной ЦФО
В Донском Тульской области приостановлена работа экспериментального цеха «Стройтехники»
Тулячка примет участие в реалити-шоу о жизни в армии «Солдатки»
В тульских торговых центрах стали отлавливать подростков без сопровождения родителей
Защитник тульского «Арсенала» представил ТОП-5 сериалов, которые стоит посмотреть на карантине
Министерство здравоохранения Тульской области изменило порядок приема обращений от граждан
Пенсионер из Тульской области выиграл суд у коммунальщиков
Цирк-шапито застрял в Тульской области и оказался на грани закрытия
Где в Туле 23 марта отключат электричество