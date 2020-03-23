23 Март 2020 2020-03-23T10:43:27+03:00

Туляк Александр Гетманский не вошел в призовую тройку на этапе Кубка мира Фото: соцсети

В турецкой Анталии он занял четвертое место этапа Кубка мира по международным шашкам

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Игра велась по швейцарской системе. Гетмаскикй, набрав 12 очков из 18 возможных в 9 турах, лишь по второму дополнительному показателю уступил серебряному и бронзовому призерам — нидерландцу Яну Грунендайку и латвийцу Гунтису Валнерису.

Сейчас в общем зачете Кубка тульский шашист опустился на четвертую позицию с 438 очками.

ИСТОЧНИК KP.RU