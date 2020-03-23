В Тульской области завершился чемпионат России по бочча

23 Март 2020 2020-03-23T10:34:44+03:00

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Бочча - паралимпийский вид спорта - спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу. Впервые включена в программу VII Паралимпийских летних игр 1984 года, и сейчас является активно развивающимся видом спорта для игроков с тяжелыми формами поражения центральной нервной системы и травм позвоночника. В России бочча начала развиваться с 2009 года, в этом же году был проведен первый чемпионат России.

В нынешнем турнире в классе ВС1 победила Наталия Кулагина из Татарстана, в классе ВС2 лучшим стал Николас Анозов из Краснодара, в классе ВС3 — Очир Босхомджиев из Калмыкии, в классе ВС4 - Дарья Адонина из Санкт-Петербурга.

В общекомандном зачете первенствовали представители Краснодарского края, на счету которых золото, серебро и две бронзы.

ИСТОЧНИК KP.RU