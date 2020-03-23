АО «Тулагорводоканал» ограничил очное обслуживание клиентов из-за коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T10:14:33+03:00

Тулякам предлагают направлять обращения почтовыми отправлениями или в электронном виде

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АО «Тулагорводоканал» ограничил очное обслуживание потребителей в Центре обслуживания (Демидовская плотина, д.8).Такие меры ввели в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 20 марта.

Тулякам предлагают направлять обращения почтовыми отправлениями по адресу: 300001, г.Тула, Демидовская плотина, д.8 (убедительная просьба по возможности указать адрес электронной почты), по электронной почте: info@tulavodokanal.ru, либо в личном кабинете в разделе «Обращение в компанию».

Многоканальный телефон для получений консультаций по расчетам с физическими лицами 25-49-47.

ИСТОЧНИК KP.RU