Ушел из жизни бывший защитник тульского «Арсенала» Михаил Юдин

23 Март 2020 2020-03-23T10:00:24+03:00

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Большая часть игровой карьеры Юдина связана с липецким «Металлургом». Он воспитанник СДЮШОР при клубе, за который провел 288 матчей в 11 сезонах: 1993-1997, 2003, 2005-2007, 2010-2011. За «Металлург» Юдин забил шесть мячей.

Кстати, свой первый матч в профессиональном футболе он провел 18 апреля 1993 года на Кубок России против тульского «Арсенала» — команды, цвета которой позже стал защищать. В составе канониров Юдин играл на позиции защитника с 2000 по 2001 год, сыграл 63 матча и отметился тремя голами, и еще 5 игр провел в Кубке России.

Также Юдин выступал за «Кубань», «Орёл», «Сатурн-Д», «Металлург-Кузбасс», тамбовский «Спартак» и «Амур».

По имеющейся информации, причиной смерти футболиста стал инсульт.

ИСТОЧНИК KP.RU