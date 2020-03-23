В Тульской области за нарушения закрыли экспериментальный цех
Среди нарушений - низкая температура воздуха и нерабочие системы вентиляции
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В Донском на 30 суток закрыт экспериментальный цех ООО «Стройтехника». По результатам проверки Управления Роспотребнадзора по Тульской области возбуждено 4 дела об административных правонарушениях.
Специалисты выявили многочисленные нарушения. К примеру, в механосборочном цехе на участках сварки не функционировали системы вентиляции, в экспериментальном цехе не работала система отопления производственных помещений, по результатам экспертного заключения температура воздуха составила 8,4-8,7 градусов и т.д.
ИСТОЧНИК KP.RU