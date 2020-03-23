Пятеро хоккеистов из Тульской области попали в состав юношеской сборной ЦФО
Все они – представители «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова» из Новомосковска
Пятеро хоккеистов из Тульской области попали в состав юношеской сборной ЦФОФото: материалы пресс-служб
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Так, в сборную от Тульской области попали Захар Мальцев, Альберт Осипов, два Никиты – Носков и Тунгусов - и Кирилл Колыхалов.
Напомним, что хоккеисты «Академии» недавно завоевали бронзу первенства ЦФО в своей возрастной группе, заняв третье место на финальном этапе в Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU