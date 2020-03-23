23 Март 2020 2020-03-23T09:46:11+03:00

Пятеро хоккеистов из Тульской области попали в состав юношеской сборной ЦФО Фото: материалы пресс-служб

Все они – представители «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова» из Новомосковска

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Так, в сборную от Тульской области попали Захар Мальцев, Альберт Осипов, два Никиты – Носков и Тунгусов - и Кирилл Колыхалов.

Напомним, что хоккеисты «Академии» недавно завоевали бронзу первенства ЦФО в своей возрастной группе, заняв третье место на финальном этапе в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU