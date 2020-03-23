В Донском Тульской области приостановлена работа экспериментального цеха «Стройтехники»

23 Март 2020 2020-03-23T09:31:52+03:00

Проверка выявила, что в здании на улице Октябрьской не работает система отопления производственных помещений

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Температура воздуха составляла всего 8,4-8,7 градусов. На участках сварки в механосборочном цехе на не функционировали системы вентиляции. Не работали тепловые завесы на въездных воротах.

Кроме того, на предприятии не соблюдали требования к выделению и оборудованию изолированных помещений и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения.

По результатам проверки возбуждено сразу несколько дел об административных правонарушениях. Деятельность экспериментального цеха в микрорайоне Центральный в Донском приостановлена на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU