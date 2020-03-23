Тулячка примет участие в реалити-шоу о жизни в армии «Солдатки»
Елизавета - сноубордистка. С 21 года живет на горнолыжных курортах и работает инструктором. Окончила ТулГУ по специальности «социология», мечтает реализоваться в творчестве и бизнесе. В статусе девушки в соцсетях написано: «Живу без волос и радуюсь жизни».
«Солдатки» - проект, запущенный совместно с Министерством обороны РФ. Это особое шоу, содержащее элементы и реалити, и сериальной драматургии, про девушек, которые попали на военную службу. 12 участницам со всей России предстоит учиться стрелять из различных видов оружия, управлять БТР и познать все трудности военной службы.
Дослужившаяся до «дембеля» получит в награду «орден» - ценную брошь в виде звезды.
ИСТОЧНИК KP.RU