23 Март 2020 2020-03-23T09:17:52+03:00

Тулячка примет участие в реалити-шоу о жизни в армии «Солдатки» Фото: соцсети

26-летняя уроженка Тулы Елизавета Сергеева примет участие в новом реалити-шоу от ТНТ, который стартует 29 марта

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Елизавета - сноубордистка. С 21 года живет на горнолыжных курортах и работает инструктором. Окончила ТулГУ по специальности «социология», мечтает реализоваться в творчестве и бизнесе. В статусе девушки в соцсетях написано: «Живу без волос и радуюсь жизни».

«Солдатки» - проект, запущенный совместно с Министерством обороны РФ. Это особое шоу, содержащее элементы и реалити, и сериальной драматургии, про девушек, которые попали на военную службу. 12 участницам со всей России предстоит учиться стрелять из различных видов оружия, управлять БТР и познать все трудности военной службы.

Дослужившаяся до «дембеля» получит в награду «орден» - ценную брошь в виде звезды.

ИСТОЧНИК KP.RU