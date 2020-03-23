В тульских торговых центрах стали отлавливать подростков без сопровождения родителей
Такова одна из мер, предусмотренных в рамках недопущения коронавирусной инфекции в регионе
В тульских торговых центрах стали отлавливать подростков без сопровождения родителейФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
В частности, об этом объявил на заседании оперативной группы при губернаторе Тульской области начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин. По его словам, полиция ежедневно проверяет торговые центры на предмет нахождения в них детей моложе 18 лет без сопровождения родителей.
Кроме того, органы полиции контролируют соблюдение изоляции граждан и других ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU