В тульских торговых центрах стали отлавливать подростков без сопровождения родителей

23 Март 2020 2020-03-23T08:53:39+03:00

Такова одна из мер, предусмотренных в рамках недопущения коронавирусной инфекции в регионе

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В частности, об этом объявил на заседании оперативной группы при губернаторе Тульской области начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин. По его словам, полиция ежедневно проверяет торговые центры на предмет нахождения в них детей моложе 18 лет без сопровождения родителей.

Кроме того, органы полиции контролируют соблюдение изоляции граждан и других ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU