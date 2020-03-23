Защитник тульского «Арсенала» представил ТОП-5 сериалов, которые стоит посмотреть на карантине
Анри Хагуш предложил в одной из соцсетей во время карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, смотреть дома сериалы
Защитник тульского «Арсенала» представил ТОП-5 сериалов, которые стоит посмотреть на карантинеФото: соцсети
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Итак, в список отобранных игроком «Арсенала» вошли: «Острые козырьки», «Во все тяжкие», «Марко Поло», «Игра престолов» и «Сваты».
Кстати, по последней информации приостановка игр Российской премьер-лиги может затянуться. Насколько? Называется уже дата 24 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU