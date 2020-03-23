Министерство здравоохранения Тульской области изменило порядок приема обращений от граждан

23 Март 2020 2020-03-23T08:23:53+03:00

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Теперь, вплоть до 12 апреля, свои обращения жители Тульской области могут отправить почтой по адресу: 300041, г. Тула, пл. Ленина, д. 2 (с пометкой «В Министерство здравоохранения Тульской области»). Также туляки могут воспользоваться электронной приемной. Через портал «Госуслуги» в электронном виде осуществляется подача заявлений и получение результатов. Подать заявление на оказание высокотехнологичной медицинской помощи можно в учреждении здравоохранения по месту жительства.

«Горячая линия» министерства здравоохранения Тульской области: 8-800-444-40-03. Для дополнительной информации можно обратиться по телефону: 8 (4872) 24-51-45; 24-51-40 с 9:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU