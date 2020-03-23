Пенсионер из Тульской области выиграл суд у коммунальщиков
Поводом для подачи иска явился отказ ответчика предоставить потребителю информацию о суммах задолженности по коммунальным услугам и расчет суммы пеней в установленный законом срок
Тульский пенсионер выиграл суд у коммунальщиковФото: Алексей ФОКИН
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Исследовав материалы дела, судья на основании заключения Управления Роспотребнадзора по Тульской области, установил, что ответчиком - ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» - нарушены права истца как потребителя на получение достоверной информации по оказываемым услугам.
При указанных обстоятельствах суд признал исковые требования потребителя о возмещении морального вреда обоснованными и подлежащими удовлетворению. По решению суда пенсионеру присуждены 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU