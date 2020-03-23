2020-03-23T08:06:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Цирк-шапито застрял в Тульской области и оказался на грани закрытия

Приехавшие на гастроли артисты и животные оказались заложниками карантинных мер, объявленных из-за коронавируса
Игорь КОПЫТОВ
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Цирк-шапито застрял в Тульской области и оказался на грани закрытияЦирк-шапито застрял в Тульской области и оказался на грани закрытияФото: соцсети
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По информации представителя передвижного цирка «Шапито», застрявшего в Алексине, гастроли в Тульской области были для них первыми после трехмесячного зимнего отпуска. Приехав на место и начав широкую рекламную компанию, сами выступления циркачи начать не успели из-за запрета на проведение массовых мероприятий, объявленный в рамках особой готовности на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Однако база «Шапито» - в Краснодаре, и выяснилось, что на данный момент цирк не в силах не только добраться до дома, но и содержать большое количество животных. Поэтому руководство цирка обратилось через соцсети к неравнодушным людям помочь хотя бы кормом для животных. Особенно опасаются за грудных медвежат.

Связаться с «Шапито» можно через соцсети, где создана специальная страничка медведицы Маши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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