Где в Туле 23 марта отключат электричество
Подача электроэнергии будет приостановлена с 8 утра и до окончания работ по следующим адресам:
Заречье: ул. Галкина, 31, 31-а, 33; ул. Октябрьская, 87, 89 (БССС-МТС); ул. Максимовского, 4; ул. Овражная, 3; ул. Б. Гончары, 21-94, 104, 107; ул. Штыковая, 204-228 (четн.), 181-209 (нечетн.); ул. Пузакова, 131-135 (нечетн.).
Пос. Горелки: ул. Мирная, 1-8, 8-а; пер. Охотный, 2, 5, 6, 7; пер. Соснянский, 3-а, 3-13; ул. Макаренко, 12-20 (четн.), 17-25 (нечетн.); пер. Поддубный, 8.
Мясново: 2-й Лихвинский пос., 3-9, 11, 12, 13, 17-26, 18-а; 9-й Лихвинский пр-зд, 4-16 (четн.), 9-15 (нечетн.); 1-й Лихвинский пр-зд, 2, 4, 6; 2-й Лихвинский пр-зд, 1-19 (нечетн.), 2-22 (четн.); 3-й Лихвинский пр-зд, 18, пр-зд Косой, 4, 6, 8, 10.
Пролетарский округ: ул. Короткая, 1-а, 1-7; ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а, 3-25 (нечетн.), 4-14 (четн.), 14-а; ул. Кольцова, 2-е, 3-31 (нечетн.), 2-а, 2-б, 2-24 (четн.) 19; ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (четн.), 3-27 (нечетн.); ул. Р. Зорге, 1-9 (нечетн.), 2-14 (четн.), 1-г; ул. Декабристов, 111-125, 131-139 (нечётн.), 158, 164; пер. Докучаева, 1-6; пер. Комарова, 1-6; пер. Мусоргского, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.); пр-зд, 1, 2.
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