Фанаты московского «Спартака» добежали до Тулы

23 Март 2020 2020-03-23T07:30:04+03:00

Отмена матча в Туле не стала препятствием для двух болельщиков, добежавших из Москвы до стадиона Арсенал

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Алексей Востриков и Сергей Карпенко стартовали на дистанции 205 км 18 марта от московского стадиона «Открытие-Арена» и через три дня финишировали уже в сердце Тулы с флагом своей футбольной команды.

При этом болельщики утверждают в соцсетях о том, что они были в курсе от отмене игры, но от поставленной перед собой ранее цели не отказались. Знаменитая футбольная поговорка гласит: в городе был - выезд засчитан.

ИСТОЧНИК KP.RU