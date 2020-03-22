В Туле на месяц ограничат движение транспорта по улице Максима Горького

22 Март 2020 2020-03-22T17:23:24+03:00

Ограничения вступят в силу с 23 марта с 22:00 по мск

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С завтрашнего дня, с 23 марта, из-за проведения дорожных работ автомобильное движение по улице Максима Горького будет ограничено. Ограничения вступят в силу с 23 марта по 2 апреля 2020 года с 22:00 до 05:00 по мск.

В ночное время и в указанный период ночное движение всех видов транспорта по ул. М. Горького на участке от ул. Штыковой до ул. Заварной будет перекрыто.

Также, с 23 марта и по 24 апреля с 22.00 до 05.00 по мск ограничат движение всех трамваев по ул. Максима Горького. На время транспортных ограничений движение трамваев маршрута №12 будет осуществляться по измененной схеме:

Пр. Ленина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – Демидовский путепровод – ул. Пролетарская – Чулковский мост и путепровод – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева – ул. Н. Руднева – ул. Станиславского – пр. Ленина

ИСТОЧНИК KP.RU