В Тульской области полицейские нашли пропавшего 12-летнего мальчика в подъезде пятиэтажки

22 Март 2020 2020-03-22T14:56:14+03:00

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Около 22:00 в пятницу 20 марта в отдел полиции Узловского района позвонил мужчина и заявил о пропаже 12-летнего сына. Как заявил отец пропавшего, мальчик ушел из дома в поселке Бруснянский и домой больше не вернулся.

На поиски ребенка незамедлительно отправились полицейские, которые обыскали все близлежащие дворы, подъезды, чердаки и подвалы жилых домов, а также все нежилые и заброшенные здания. И поиски правоохранителей оказались успешными, ведь около 02:00 часов ночи мальчик был найден на лестничной площадке одного из пятиэтажных домов. По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось.

Сотрудниками полиции устанавливаются все причины и детали случившегося. В отношении родителей был составлен административный протокол за «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

ИСТОЧНИК KP.RU