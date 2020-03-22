2020-03-22T14:23:52+03:00
Происшествия

На трассе М-2 в Тульской оьласти столкнулись три легковушки и один большегруз

Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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На трассе М-2 в Тульской оьласти столкнулись три легковушки и один большегрузНа трассе М-2 в Тульской оьласти столкнулись три легковушки и один большегрузФото: материалы пресс-служб
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Сегодня ночью, 22 марта, около 02:12 по мск на 190 км трассы М-2 "Крым" произошло массовое ДТП. На участке федеральной трассы столкнулись четыре автомобиля - три легковушки и один грузовой автомобиль.

По предварительной версии, виновником аварии стал водитель большегруза, который уснул за рулем и на светофоре въехал сразу три легковых автомобиля, что стояли и ждали разрешающего сигнала. В аварии пострадали автомобили "Hyundai" , "Volkswagen", "Daewoo" и грузового автомобиля "Mercedes" и четыре человека, которые были госпитализированы.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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