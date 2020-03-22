Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается сильный ветер

22 Март 2020 2020-03-22T12:54:45+03:00

Об этом сообщило Управление МСЧ по Тульской области

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22 марта в Туле в районе ближайших 1-2 часов на территории региона ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами 12- 17 м/с. Управление МЧС России по Тульской области советует тулякам придерживаться правил личной безопасности.

Спасатели рекомендуют не ставить машину вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, а при возможности поставить автомобиль в гараж. При нахождении на улице МЧС советует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно сообщить о нем в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

ИСТОЧНИК KP.RU