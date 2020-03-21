2020-03-21T15:39:10+03:00
Общество

В Туле бывшая гостиница станет рабочим зданием УФСИН

Здание бывшей гостиницы "Демидосвкий стиль" перейдет в руки УФСИН
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Одну из Тульских улиц, а именно Мориса Тореза, ждёт реставрация. А именно будет улучшен как и фасад, так и общий ремонт здания бывшей гостиницы "Демидосвкий стиль".

Планируется обосновать там рабочее здание УФСИН. Владельцем здания стало Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тульской области.

На данный момент отделочные работы идут в полном разгаре и по окончанию ремонта, часть сотрудников УФСИН переедет из 11 в 1 дом данной улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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