2020-03-21T15:37:12+03:00
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Муниципальный транспорт в Туле дезинфицируется каждый день

Около 280 единиц тульского транспорта проходят ежедневную обработку
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Муниципальный транспорт в Туле дезинфицируется каждый деньМуниципальный транспорт в Туле дезинфицируется каждый деньФото: Алексей ФОКИН
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Во время повышенного режима готовности в Туле особое внимание уделяется тщательной дезинфекции муниципального транспорта. Такие санитарные мойки делаются каждый день, чтобы повысить безопасность пассажиров. Салоны муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев тщательно обрабатывают дезинфицирующим средством.

Повышенное внимание уделяется обработке поручней, сидений и кабине водителя. Специальными средствами моют руль, приборную панель и все то, с чем могут соприкасаться пассажиры, кондуктор или водитель. В ходе санитарной уборки через механическую мойку чистят и внешнюю сторону транспорта.

Проводят такую дезинфицирующую уборку на регулярной основе с утра перед выпуском транспорта на линию, а также на конечных остановках. Перед тем, как транспорт начнет свой рабочий день, его салон хорошо проветривают. Каждый день такую обработку проходят около 280 единиц транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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