Небольшой магазинчик в Тульской области лишился 52 кг продукции

21 Март 2020 2020-03-21T15:05:17+03:00

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В небольшом продуктовом магазине по адресу г. Советск, ул. Энергетиков, д. 13, Роспотребнадзор провел проверку, и как оказалось, не зря. Сотрудниками службы были обнаружены серьезные нарушения работы предприятия. Не соблюдались нормы санитарно-технического содержания помещений, отсутствовал контроль за сроками годности пищевой продукции, а также не соблюдены требования по маркировке готовых продуктов и отсутствовал производственный контроль. Кроме того, были обнаружены нарушения табачного законодательства.

С таким списком нарушений сотрудники Управления взяли на пробу часть реализуемой в магазине пищевой продукции для лабораторного исследования на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические, физико-химические показатели, на соответствие маркировки. К ассортименту всех непорядков магазина прибавились еще и нарушения законодательства о защите прав человека - отсутствовала вывеска с наименованием организации, информацией об адресе нахождения и режиме работы. Даже на ценниках владелец магазина умудрился приврать и разместить неверную информацию о товаре, чем ввел в заблуждение покупателей.

В общей сложности, Роспотребнадзор снял с реализации 15 партий пищевой продукции, общим весом 52,0 кг., а на недобросовестного предпринимателя возбуждено 6 административных дел, и вынесено предписание об устранение всех нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU