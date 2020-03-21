Исторический центр Тулы очистили от незаконных построек
Коронавирус и незаконные постройки - вот с чем борются представители власти в Туле. Работы по сносу хозяйственных нелегальных построек снова были проведены вчера, 20 марта, в историческом центре города.
Сносу подверглись незаконные хозяйственные постройки во дворе дома 7-а по улице Благовещенской. Помимо этого, еще зимой, 12 февраля, были уничтожены нелегальные здания в Черниковском переулке. А с 2018 года в Туле ликвидировали около 900 подобных построек по улицам Войкова, Никитскую, Пирогова, Дзержинского, Каминского.
Такие работы в городе проходят в рамках благоустройства исторического центра.
ИСТОЧНИК KP.RU