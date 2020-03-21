В Туле стали шить и продавать медицинские маски

21 Март 2020 2020-03-21T13:24:37+03:00

Креативные объявления о продаже масок появились на улицах города и в Интернете

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Сейчас, когда многие предприятия и организации Тулы переведены на дистанционный режим, многие туляки “приуныли”, а кто-то и вовсе поддался панике - гречка с прилавков исчезает, туалетная бумага выносится пачками, антисептиков и не найдешь, а вопрос “Есть ли маски?” стал уже комическим. Однако, даже при таком дефиците масок находчивые туляки нашли выход и стали не только поставлять средства защиты оптом, обходя аптечных конкурентов, но еще и производить их.

В Туле стали шить и продавать медицинские маскиФото: Алексей ФОКИН

Например, на такое объявление наткнулись недавно корреспонденты “комсомолки” на подъездной двери одного из домов в городе. Предприимчивые туляки предлагают поставку медицинских масок по розничной или оптовой цене, да еще и с доставкой на дом.

В Туле стали шить и продавать медицинские маскиФото: Алексей ФОКИН

В то же время, их бизнес-конкуренты предлагают не просто закупленные обычные маски, а настоящий hand made - защитные маски, сшитые собственными руками.

В Туле стали шить и продавать медицинские маскиФото: Алексей ФОКИН

Ранее, на просторах интернета по Тульской области появлялись объявления и о продаже костюма от коронавируса и защитных масок с максимальной эффективностью.

В Туле стали шить и продавать медицинские маскиФото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU