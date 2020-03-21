21 марта за спокойствием и порядком в городе проследит дежурный администрации
Дежурный администрации города поможет решить любые возникающие вопросы
21 марта за спокойствием и порядком в городе проследит дежурный администрацииФото: Алексей ФОКИН
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21 и 22 марта в Туле будет организовано дежурство сотрудников администрации города, которые проследят за спокойствием и порядком в городе.
В эту субботу, 21 марта, за спокойствием и порядком в областной столице будет следить Кузин Владимир Викторович - заместитель начальника управления по благоустройству администрации города Тулы.
По всем возникающим “горячим” вопросам туляки могут обратиться в ЕДС по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.
ИСТОЧНИК KP.RU