21 Март 2020 2020-03-20T22:08:52+03:00

21 марта за спокойствием и порядком в городе проследит дежурный администрации Фото: Алексей ФОКИН

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21 и 22 марта в Туле будет организовано дежурство сотрудников администрации города, которые проследят за спокойствием и порядком в городе.

В эту субботу, 21 марта, за спокойствием и порядком в областной столице будет следить Кузин Владимир Викторович - заместитель начальника управления по благоустройству администрации города Тулы.

По всем возникающим “горячим” вопросам туляки могут обратиться в ЕДС по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU