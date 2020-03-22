2020-03-20T22:05:31+03:00
Общество

За порядком в Туле 22 марта проследит Новиков Вадим

Дежурный администрации города поможет решить любые возникающие вопросы
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В эти выходные, 21 и 22 марта, в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города, которые проследят за спокойствием и порядком в городе.

В это воскресенье, 22 марта, на пост дежурного выходит заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Новиков Вадим Алексеевич.

По всем возникающим “горячим” вопросам туляки могут обратиться в ЕДС по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU

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