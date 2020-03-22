2020-03-20T20:41:26+03:00
Общество

22 марта погода в Туле будет ощущаться как -11°C

Днем температура опуститься до -1°C, а вечером до -5°C
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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22 марта погода в Туле будет ощущаться как -11°C22 марта погода в Туле будет ощущаться как -11°CФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 22 марта, в Тулу стремительно ворвалась зима, которая принесла с собой снег и холод. Днем в областной столице продержится температура в пределах -1...0°C. Вечером же столбик термометра опустится до -4°C.

Ветер будет дуть умеренный северо-восточный со скоростью до 7,9 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы 756 мм.рт.ст.

Ночью же температура обещает быть до -5°C,но по ощущениям будет как -11°C. Поэтому, для тех, кто еще не сменил зимнюю резину на летнюю, советуем не торопиться. А также, просим туляков быть более осторожными на дорогах во время движения.

Советуем тулякам одеваться по погоде и беречь здоровье, особенно в нынешней неблагополучной эпид обстановке по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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