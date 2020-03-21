21 марта в Тулу снова пришла зима

21 Март 2020 2020-03-20T20:42:36+03:00

До +2°C днем, а ночью температура опустится до -4°C

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Сегодня, 21 марта, в Тулу стремительно ворвалась зима, которая принесла с собой снег и холод. Днем в областной столице продержится температура в пределах +2C. Вечером же столбик термометра опустится до -2...+1°C.

Ветер будет слабый северо-восточный со скоростью до 3,4 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы 753 мм.рт.ст.

Ночью в Туле ожидаются значительные заморозки до -4°C. В воскресенье, 22 марта, к тулякам придет еще больший минус. Советуем тулякам одеваться по погоде и беречь здоровье, особенно в нынешней неблагополучной эпид обстановке по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU