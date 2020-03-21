21 марта в Тулу снова пришла зима
Сегодня, 21 марта, в Тулу стремительно ворвалась зима, которая принесла с собой снег и холод. Днем в областной столице продержится температура в пределах +2C. Вечером же столбик термометра опустится до -2...+1°C.
Ветер будет слабый северо-восточный со скоростью до 3,4 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы 753 мм.рт.ст.
Ночью в Туле ожидаются значительные заморозки до -4°C. В воскресенье, 22 марта, к тулякам придет еще больший минус. Советуем тулякам одеваться по погоде и беречь здоровье, особенно в нынешней неблагополучной эпид обстановке по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU