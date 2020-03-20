Как учатся тульские школьники дистанционно

20 Март 2020 2020-03-20T18:04:42+03:00

Это сделано для недопущения распространения коронавирусной инфекции

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Тульские школьники учатся дистанционно. Образовательный процесс проходит с помощью системы «Сетевой город. Образование». Она позволяет следить за успеваемостью школьников, получать домашние задания, в том числе в виде медиафайлов, осуществлять обратную связь.

Также обучение проводится с помощью платформы «Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков от лучших учителей России. Данная информационно-образовательная среда объединяет ученика, учителя и родителя. На базе платформы у учителя есть возможность создать свой класс и в личном кабинете просматривать отчетность учеников.

Учителя некоторых учебных заведений Тулы проводят занятия в режиме конференции в программе «Скайп».

Школьники продолжат учиться удаленно и после весенних каникул до 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU