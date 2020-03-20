2020-03-20T17:42:19+03:00
Происшествия

Туляк сдал свою девушку сотрудникам ДПС

У автоледи отсутствовало при себе водительское удостоверение
Мария ВЛАСОВА
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19 марта в 23.40 в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД по г.Туле поступило сообщение от водителя автомобиля «Субару». Молодой человек рассказал, что по ул. Кутузова следует автомобиль «ВАЗ 2115», предположительно, с нарушением ПДД.

Экипаж ДПС остановил отечественную легковушку. У 25-летней девушки, находившейся за рулем, отсутствовало при себе водительское удостоверение.

В отношении нее был составлен административный материал по статье "Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения". Других нарушений не выявлено, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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