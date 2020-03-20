С 23 марта в Туле временно ограничат движение на ул. М. Горького

20 Март 2020 2020-03-20T17:30:52+03:00

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С 23 марта по 2 апреля с 22.00 до 05.00 ограничат движение всех видов транспорта по ул. М. Горького на участке от ул. Штыковой до ул. Заварной.

С 23 марта по 24 апреля с 22.00 до 05.00 будет ограничено движение трамвайного транспорта по ул. М. Горького.

На время вводимых ограничений движение трамваев маршрута №12 будет осуществляться по измененной схеме:

Пр. Ленина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – Демидовский путепровод – ул. Пролетарская – Чулковский мост и путепровод – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева – ул. Н. Руднева – ул. Станиславского – пр. Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU