С 23 марта в Туле временно ограничат движение на ул. М. Горького
С 23 марта по 2 апреля с 22.00 до 05.00 ограничат движение всех видов транспорта по ул. М. Горького на участке от ул. Штыковой до ул. Заварной.
С 23 марта по 24 апреля с 22.00 до 05.00 будет ограничено движение трамвайного транспорта по ул. М. Горького.
На время вводимых ограничений движение трамваев маршрута №12 будет осуществляться по измененной схеме:
Пр. Ленина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – Демидовский путепровод – ул. Пролетарская – Чулковский мост и путепровод – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева – ул. Н. Руднева – ул. Станиславского – пр. Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU