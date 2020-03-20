2020-03-20T16:55:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области стартует региональный проект «Каникулы-онлайн»

В регионе действует режим повышенной готовности из-за эпидобстановки
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тульской области стартует региональный проект «Каникулы-онлайн». Для жителей региона открывается свободный доступ к программам, мастер-классам и видеоурокам.

23 марта туляки смогут принять участие в краеведческой онлайн-игре «Кремль – сердце моего города (области)». Также будут организованы онлайн-стрим по изготовлению поздравительной открытки ветеранам, химические опыты в режиме онлайн, а еще прозвучит рассказ о том, как оформлять и подавать блюда и сладкие напитки.

Напомним, с 16 марта в Тульской области действует режим повышенной готовности. До 12 апреля не работают учреждения образования, отменены все культурные и спортивные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области зафиксировали динамику улучшения качества питьевой воды
Экс-работникам АО «Роспечать» выплатили более 3,5 млн рублей долгов по зарплате
Дом-музей Бунина в Тульской области вошел в топ-10 музеев-усадеб поэтов России
Как учатся тульские школьники дистанционно
Туляк сдал свою девушку сотрудникам ДПС
С 23 марта в Туле временно ограничат движение на ул. М. Горького
В Тульской области стартует региональный проект «Каникулы-онлайн»
Руководители предприятий ОПК региона обсудили работу в условиях распространения коронавируса
Туляк послал осужденному по почте шампунь со 133 сим-картами
Тульские музеи уходят в виртуальное пространство и приглашают за собой
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование начали страховать корпоративные бизнес-карты
На три месяца закрыли точку общественного питания на улице Металлургов в Туле
Тульские призывники отправятся в армию в срок
Депутаты Тульской городской думы переходят в режим онлайн-приемов избирателей
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказал опасения, что в апреле сезон не возобновится
Туляков приглашают на трансляции мастер-классов от мастеров «Добродея»
Звонить с таксофонов универсальной услуги связи стали значительно больше
В Тульской области захоронили останки 55 красноармейцев
Из-за коронавируса тульские судебные приставы отменили проведение Дня единого приема граждан
Появился почтовый конверт, оформленный к 500-летию Тульского кремля
Пропавший без вести в Тульской области мужчина найден
Из-за коронавируса тульским предпринимателям предоставят новые финансовые льготы
В Тульской области стали строить меньше жилья
Крупная сеть супермаркетов в Туле поплатилась за замороженные продукты
Житель Тульской области получил срок за покупку стероидов