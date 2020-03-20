20 Март 2020 2020-03-20T16:55:24+03:00

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В Тульской области стартует региональный проект «Каникулы-онлайн». Для жителей региона открывается свободный доступ к программам, мастер-классам и видеоурокам.

23 марта туляки смогут принять участие в краеведческой онлайн-игре «Кремль – сердце моего города (области)». Также будут организованы онлайн-стрим по изготовлению поздравительной открытки ветеранам, химические опыты в режиме онлайн, а еще прозвучит рассказ о том, как оформлять и подавать блюда и сладкие напитки.

Напомним, с 16 марта в Тульской области действует режим повышенной готовности. До 12 апреля не работают учреждения образования, отменены все культурные и спортивные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU