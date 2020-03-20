Руководители предприятий ОПК региона обсудили работу в условиях распространения коронавируса
Заседание состоялось 20 марта
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Руководители предприятий ОПК региона обсудили работу в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Тему подняли на заседании Совета руководителей организаций, включенных в состав холдинговой компании АО «НПО «Высокоточные комплексы» 20 марта.
Внимание промышленников было обращено на ограничительные меры из-за распространения новой коронавирусной инфекции и рекомендации, связанные с эпидобстановкой.
Напомним, в региональном правительстве создана оперативная группа по предупреждению завоза и распространения коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU