Руководители предприятий ОПК региона обсудили работу в условиях распространения коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T16:17:57+03:00

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Руководители предприятий ОПК региона обсудили работу в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Тему подняли на заседании Совета руководителей организаций, включенных в состав холдинговой компании АО «НПО «Высокоточные комплексы» 20 марта.

Внимание промышленников было обращено на ограничительные меры из-за распространения новой коронавирусной инфекции и рекомендации, связанные с эпидобстановкой.

Напомним, в региональном правительстве создана оперативная группа по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU