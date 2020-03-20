В Тульской области зафиксировали динамику улучшения качества питьевой воды
Вспышек инфекционной заболеваемости, связанных с водным фактором передачи, не зарегистрировано
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За последние годы отмечается динамика улучшения качества питьевой воды, подаваемой населению области. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области.
В 2019 году снизилась доля проб воды из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам.
По санитарно-химическим показателям она составила - 10,4% проб (в 2018 г. - 10,5%, в 2017 г. -10,7%), по микробиологическим показателям – 0,7% (в 2018 г. - 1,2%, в 2017 г. – 1,3%). Вспышек инфекционной заболеваемости, связанных с водным фактором передачи, не зарегистрировано.
ИСТОЧНИК KP.RU