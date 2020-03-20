Экс-работникам АО «Роспечать» выплатили более 3,5 млн рублей долгов по зарплате
Прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства
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АО «Роспечать» задолжало перед 180 бывшими работниками более 3,5 млн рублей по зарплате за февраль 2020 года.
Прокурор внес генеральному директору общества представление и возбудил дело об административном правонарушении по статье "нарушение трудового законодательства".
После этого задолженность по заработной плате была полностью погашена.
ИСТОЧНИК KP.RU