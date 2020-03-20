20 Март 2020 2020-03-20T15:40:46+03:00

Тульские музеи уходят в виртуальное пространство и приглашают за собой Фото: Игорь КОПЫТОВ

Изменить размер текста: A A

Интерактивные программы для посетителей своих сайтов предлагают музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Тульский музей оружия, Государственный музей-заповедник «Куликово поле» и Тульский историко-архитектурный музей.

Областная филармония в рамках проекта «Виртуальный абонемент» ежедневно в 12:00 запускает театрализованные и концертные программы, а Тульский театр кукол будет транслировать спектакли. Не отстали от них и колледжи искусств, подготовившие трансляции концертов, спектаклей, фестивалей и конкурсов.

Областной экзотариум порадует целым циклом ежедневных экскурсий и мастер-классов. Трансляции будут проходить ежедневно в 11.00 и в 16.00 в официальной группе в соцсетях. «Герой газетной полосы» - так называется проект регионального библиотечно-информационного комплекса. В его рамках учреждение открыло электронный доступ к уникальным изданиям.

Полная афиша онлайн-мероприятий - на сайте министерства культуры Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU