Дом-музей Бунина в Тульской области вошел в топ-10 музеев-усадеб поэтов России
Дом-музей Бунина в Ефремове вошел в топ-10 музеев-усадеб поэтов России. Соответствующий рейтинг составил портал ТурСтат.
В первую десятку поэтических музеев-усадеб России также вошли музеи-усадьбы Захарово (А.С. Пушкин), Мураново (Ф. И. Тютчев) и Шахматово (А.А. Блок) в Московской области, Михайловское (А.С. Пушкин) в Псковской области, Константиново (С.А. Есенин) в Рязанской области, Карабиха (Н.А. Некрасов) в Ярославской области, Тарханы (М.Ю. Лермонтов) в Тамбовской области, Болдино (А.С. Пушкин) в Нижегородской области и Загорье (А.Т. Твардовский) в Смоленской области.
ИСТОЧНИК KP.RU