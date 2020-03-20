2020-03-20T15:32:13+03:00
Звезды

Дом-музей Бунина в Тульской области вошел в топ-10 музеев-усадеб поэтов России

Рейтинг составлен ко Всемирному дню поэзии, 21 марта
Мария ВЛАСОВА
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Дом-музей Бунина в Ефремове вошел в топ-10 музеев-усадеб поэтов России. Соответствующий рейтинг составил портал ТурСтат.

В первую десятку поэтических музеев-усадеб России также вошли музеи-усадьбы Захарово (А.С. Пушкин), Мураново (Ф. И. Тютчев) и Шахматово (А.А. Блок) в Московской области, Михайловское (А.С. Пушкин) в Псковской области, Константиново (С.А. Есенин) в Рязанской области, Карабиха (Н.А. Некрасов) в Ярославской области, Тарханы (М.Ю. Лермонтов) в Тамбовской области, Болдино (А.С. Пушкин) в Нижегородской области и Загорье (А.Т. Твардовский) в Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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