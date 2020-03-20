На три месяца закрыли точку общественного питания на улице Металлургов в Туле
Причина – отсутствие туалета для посетителей
На три месяца закрыли точку общественного питания на улице Металлургов в ТулеФото: Алексей ФОКИН
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Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело административное расследование, во время которого было установлено, что в организации общественного питания нарушаются требования законодательства РФ в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - отсутствует туалет для посетителей.
Постановлением суда деятельность организации общественного питания ИП Пичина Р.Н. приостановлена на 90 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU