20 Март 2020 2020-03-20T15:20:08+03:00

Тульские призывники отправятся в армию в срок Фото: соцсети

Несмотря на введенный режим повышенной готовности из-за коронавируса, армейский призыв стартует в строго отведенные ранее сроки

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Весенняя призывная кампания в России пройдет по плану — с 1 апреля по 15 июля.

Перед отправкой к местам службы всех новобранцев проверят на коронавирус. Кроме того, после прибытия в воинские части они пройдут двухнедельный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU