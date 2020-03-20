Тульские призывники отправятся в армию в срок
Несмотря на введенный режим повышенной готовности из-за коронавируса, армейский призыв стартует в строго отведенные ранее сроки
Тульские призывники отправятся в армию в срокФото: соцсети
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Весенняя призывная кампания в России пройдет по плану — с 1 апреля по 15 июля.
Перед отправкой к местам службы всех новобранцев проверят на коронавирус. Кроме того, после прибытия в воинские части они пройдут двухнедельный карантин.
ИСТОЧНИК KP.RU