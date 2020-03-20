Депутаты Тульской городской думы переходят в режим онлайн-приемов избирателей
Подписано соответствующее распоряжение председателя Тульской городской думы Ольга Слюсаревой
Депутаты Тульской городской думы переходят в режим онлайн-приемов избирателейФото: соцсети
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Согласно ему, прием граждан депутатами временно ограничен. Жителям рекомендуют обращаться не через приемные, а посредством письменных обращений или с помощью электронной почты.
Также на дистанционную работу переводятся помощники депутатов и аппарат думы. Ограничения будут действовать до 12 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU