Депутаты Тульской городской думы переходят в режим онлайн-приемов избирателей

20 Март 2020 2020-03-20T15:12:44+03:00

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Согласно ему, прием граждан депутатами временно ограничен. Жителям рекомендуют обращаться не через приемные, а посредством письменных обращений или с помощью электронной почты.

Также на дистанционную работу переводятся помощники депутатов и аппарат думы. Ограничения будут действовать до 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU