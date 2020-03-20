2020-03-20T15:01:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказал опасения, что в апреле сезон не возобновится

Приостановленный из-за коронавируса чемпионат Российской премьер-лиги может затянуться
Игорь КОПЫТОВ
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Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказал опасения, что в апреле сезон не возобновитсяПрезидент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказал опасения, что в апреле сезон не возобновитсяФото: материалы пресс-служб
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Гурам Аджоев рассказал NEWS.ru о том, чем занимаются футболисты во время вынужденной паузы в сезоне из-за коронавируса. Сам перерыв он оценивает как хороший способ дополнительно «подтянуть» игру. Кроме того, футбол при пустых трибунах – это нонсенс, ибо «игра должна быть доступна зрителю».

При этом он добавил, что вряд ли турнир возобновится в апреле. Но лучше все-таки доиграть позже, чем поступить, как предложил владелец «Спартака» Леонид Федун завершить чемпионат, не доигрывая его: «Если заканчивать чемпионат после 22 туров, получается, что одни команды сыграли друг с другом по два раза, а другие только по одному. Это не совсем правильно и достаточно абсурдно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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