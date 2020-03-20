Туляков приглашают на трансляции мастер-классов от мастеров «Добродея»
Мастера покажут, как из подручных средств сделать удивительные поделки
Фото: материалы пресс-служб
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Туляков приглашают поучаствовать в дистанционных творческих мастер-классах, которые ежедневно будут бесплатно транслироваться на сайте ремесленного двора «Добродей».
Мастера покажут, как из подручных средств сделать удивительные поделки. Разнообразные творческие мастер-классы познакомят с традициями Тульского края и станут интересны не только детям, но и взрослым.
Напомним, в Тульской области усилены меры по предупреждению распространения коронавируса. Учреждения культуры региона перешли временно в виртуальное пространство.
ИСТОЧНИК KP.RU