Туляков приглашают на трансляции мастер-классов от мастеров «Добродея»

20 Март 2020 2020-03-20T15:06:23+03:00

Мастера покажут, как из подручных средств сделать удивительные поделки

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Туляков приглашают поучаствовать в дистанционных творческих мастер-классах, которые ежедневно будут бесплатно транслироваться на сайте ремесленного двора «Добродей».

Мастера покажут, как из подручных средств сделать удивительные поделки. Разнообразные творческие мастер-классы познакомят с традициями Тульского края и станут интересны не только детям, но и взрослым.

Напомним, в Тульской области усилены меры по предупреждению распространения коронавируса. Учреждения культуры региона перешли временно в виртуальное пространство.

ИСТОЧНИК KP.RU