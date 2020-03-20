Из-за коронавируса тульские судебные приставы отменили проведение Дня единого приема граждан

20 Март 2020 2020-03-20T14:44:55+03:00

Тулякам рекомендовали по вопросам обращаться через интернет-приемную

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В УФССП России по Тульской области сообщили об отмене проведения Дня единого приема граждан, запланированного на 26 марта.

Кроме того, с 19 марта введено временное ограничение личного приема граждан в региональном ведомстве и во всех структурных подразделениях.

Тулякам рекомендовали по вопросам обращаться через интернет-приемную на официальном сайте УФССП России по Тульской области или в письменном виде путем почтовых отправлений.

ИСТОЧНИК KP.RU