Появился почтовый конверт, оформленный к 500-летию Тульского кремля
В почтовое обращение вышел маркированный художественный конверт с литерой «А»
Появился почтовый конверт, оформленный к 500-летию Тульского кремляФото: материалы пресс-служб
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Конверт стандартных вазмеров, изданный тиражом 500 тысяч экземпляров, поступил в продажу во все отделения Почты России Тульской области. Номинал составил 32 рубля.
Выпуск конвертов продолжил серию почтовой атрибутики, посвященной 500-летию Тульского кремля. В начале года в обращение вышла почтовая марка с изображением башни Одоевских ворот Тульского Кремля, Успенского собора, здания музея оружия и музея «Тульские самовары».
ИСТОЧНИК KP.RU