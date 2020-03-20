2020-03-20T14:40:14+03:00
Общество

Появился почтовый конверт, оформленный к 500-летию Тульского кремля

В почтовое обращение вышел маркированный художественный конверт с литерой «А»
Игорь КОПЫТОВ
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Появился почтовый конверт, оформленный к 500-летию Тульского кремляПоявился почтовый конверт, оформленный к 500-летию Тульского кремляФото: материалы пресс-служб
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Конверт стандартных вазмеров, изданный тиражом 500 тысяч экземпляров, поступил в продажу во все отделения Почты России Тульской области. Номинал составил 32 рубля.

Выпуск конвертов продолжил серию почтовой атрибутики, посвященной 500-летию Тульского кремля. В начале года в обращение вышла почтовая марка с изображением башни Одоевских ворот Тульского Кремля, Успенского собора, здания музея оружия и музея «Тульские самовары».

ИСТОЧНИК KP.RU

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