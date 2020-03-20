2020-03-20T14:27:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса тульским предпринимателям предоставят новые финансовые льготы

Об этом стало известно на заседании оперативной группы по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе
Мария ВЛАСОВА
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Тульским предпринимателям предоставят новые финансовые льготы и отсрочку по займам региональной микрофинансовой организации.

Для того чтобы смягчить последствия сложившейся ситуации, на федеральном уровне принято решение об освобождении предпринимателей на 3 месяца от уплаты страховых взносов и отсрочке арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество.

До 1 мая прекращены все проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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